Modena - Spezia 3-0 | Nuova gioia al Braglia nel segno di De Luca gialli a +10 sul nono posto

Il Modena ha battuto lo Spezia 3-0 nell'anticipo della trentesima giornata di Serie BKT giocato venerdì 13 marzo al

Gialli travolgenti, coraggiosi e di nuovo vincenti tra le mura amiche dopo un mese. Doppietta del cigno che serve anche Gliozzi per il tris finale. Possibile allungo in zona playoff aspettando le altre gare Il weekend comincia nel migliore dei modi per il Modena che si impone contro lo Spezia nell'anticipo serale della trentesima giornata di Serie BKT di venerdì 13 marzo un netto 3-0. I canarini tornano alla vittoria casalinga che mancava dal 14 febbraio e ritrovano i gol degli attaccanti: De Luca mattatore assoluto, con doppietta e un assist per Gliozzi. I gialli travolgono i liguri mostrando incisività e cinismo sotto porta (9 tiri di... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Virtus Entella - Modena 2-1 | Un lampo di Karic nel finale gela i gialli, ora a +6 sul nono postoIl Modena crolla per la seconda volta consecutiva, allo Stadio "Sannazzari" di Chiavari la Virtus Entella si impone per 2-1 nella ventottesima...

Virtus Entella - Modena 2-1 | Un lampo di Karic nel finale gela i gialli, ora a +6 dal nono postoIl Modena crolla per la seconda volta consecutiva, allo Stadio "Sannazzari" di Chiavari la Virtus Entella si impone per 2-1 nella ventottesima...

Tutti gli aggiornamenti su Modena Spezia 3 0 Nuova gioia al...

Temi più discussi: Modena-Spezia, i precedenti: canarini imbattuti al Braglia da 31 anni. I gialli ritrovano per la terza volta in stagione l'arbitro Turrini; Il Frosinone batte la Sampdoria che viene agganciata dal Mantova; Modena-Spezia: biglietti in vendita; Pronostico Modena-Spezia: analisi, quote e consigli.

Modena-Spezia 3-0: doppietta di De Luca, gialloblù a -2 dal CatanzaroNell'anticipo di Serie B i padroni di casa senza problemi: decisive le due reti dell'attaccante e il gol di Gliozzi ... corrieredellosport.it

Modena-Spezia, De Luca e Gliozzi spezzano il digiuno: le punte tornano al golIl Modena ritrova i suoi attaccanti. La vittoria per 3-0 contro lo Spezia ha messo fine a un lungo e preoccupante digiuno delle punte a disposizione di. tuttomercatoweb.com

De Luca show, Gliozzi chiude i conti: il Modena ritrova i tre punti in campionato. #SerieBKT #LaBChannel - facebook.com facebook

#Modena- #Spezia, le formazioni ufficiali x.com