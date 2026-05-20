La fine del mondo sarà il 13 novembre 2026 lo studio di Heinz von Foerster pubblicato su Science nel 1960

Uno studio pubblicato nel 1960 sulla rivista Science ha indicato che il mondo potrebbe terminare il 13 novembre 2026. L’autore, un fisico noto per i lavori nel campo della cibernetica, aveva analizzato vari aspetti legati ai sistemi complessi e alle previsioni a lungo termine. La data, che ha attirato l’attenzione di molti, si basa su calcoli e modelli matematici sviluppati dall’autore. Fino ad oggi, non ci sono conferme ufficiali o aggiornamenti che sostengano questa previsione.

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La fine del mondo arriverà “il 13 novembre 2026“. Forse. A sostenerlo è uno studio realizzato dal fisico Heinz von Foerster e pubblicato all’epoca sulla rivista Science nell’ormai lontano 1960, ma tornato di recente d’attualità. Lo studio è incentrato sul rapporto tra la crescita del numero di esseri viventi nella popolazione umana e la disponibilità di risorse sulla Terra. Lo studio di Heinz von Foerster sulla fine del mondo L'importanza dello studio di Heinz von Foerster oggi Di quanto aumenterà la popolazione della Terra da qui al 2100 Cos'è l'Orologio dell'Apocalisse Lo studio di Heinz von Foerster sulla fine del mondo Nel 1960, il fisico Heinz von Foerster, dell’università dell’Illinois, allora 48enne, pubblicò uno studio sulla popolare rivista scientifica Science. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - La fine del mondo sarà il "13 novembre 2026", lo studio di Heinz von Foerster pubblicato su Science nel 1960 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIME ORE! 10 PROFEZIE ARRIVANDO 2026 - PREPARATI PER ANNO APOCALITTICO SUBITO Sullo stesso argomento Fine del Mondo il 13 novembre 2026: a dirlo un calcolo matematicoVediamo perché la Fine del Mondo dovrebbe avvenire il 13 novembre 2026 e chi p Heinz von Foerster che ha formulato questa teoria. “Ecco quando sarà la fine del mondo”. La profezia da brividi del 1960Tra le preoccupazioni quotidiane che riempiono le giornate e le tensioni che attraversano lo scenario globale, lo sguardo collettivo sembra sempre... La fine del mondo sarà il 13 novembre 2026, lo studio di Heinz von Foerster pubblicato su Science nel 1960La fine del mondo arriverà il 13 novembre 2026. Forse. A sostenerlo è uno studio realizzato dal fisico Heinz von Foerster e pubblicato all’epoca sulla rivista Science nell’ormai lontano 1960, ma ... virgilio.it La fine del mondo sarà il 13 novembre 2026: la previsione (nel 1960) del fisico austriaco basata su un modello matematicoUna previsione matematica vecchia di decenni del fisico Heinz von Foerster continua a suscitare discussioni man mano che si avvicina la data prevista. In un articolo del 1960 pubblicato ... ilmessaggero.it