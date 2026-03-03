Concorso Nunziatella 2026 | pubblicato il bando 80 posti disponibili Novità Scienze Applicate

È stato pubblicato il bando del concorso Nunziatella 2026, con 80 posti disponibili. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 27 marzo 2026. Per questa edizione è stato attivato un nuovo indirizzo di studi, le Scienze Applicate, che si affianca ai percorsi Classico e Scientifico. Gli aspiranti studenti possono scegliere tra queste tre opzioni per accedere alla scuola.

Domande entro il 27 marzo 2026 per l'accesso alla Nunziatella. Attivato il nuovo indirizzo Scienze Applicate accanto a Classico e Scientifico. È stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Nunziatella, con scadenza fissata al 27 marzo 2026. Possono presentare domanda i giovani nati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011 che frequentano il secondo anno delle scuole superiori. La Nunziatella, tra gli istituti di formazione militare più antichi d'Europa, rappresenta da sempre un punto di riferimento per l'eccellenza formativa dell'Esercito Italiano. Proprio l'attivazione dell'indirizzo Scienze Applicate rappresenta la principale novità del prossimo anno scolastico.