È stata annunciata la lista dei vincitori della prima edizione del Premio ACEA Contemporanea, un concorso dedicato a giovani artisti, studenti e neodiplomati delle accademie di Belle Arti di Roma, dell’Accademia Italiana e dello SAE Institute. Il tema centrale del concorso riguarda l’acqua e il suo ruolo nel lavoro degli artisti emergenti. La giuria ha selezionato le opere che meglio rappresentano questa tematica tra quelle presentate dai partecipanti. La cerimonia di premiazione si è svolta nelle ultime settimane.

Acea e Valore Italia hanno annunciato i vincitori della prima edizione del Premio ACEA Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell’acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle Giornate del Made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Premio ACEA Contemporanea, annunciati i vincitori: il tema dell'acqua nel lavoro dei giovani artisti

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