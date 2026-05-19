Annunciati i vincitori del ' Premio Acea Contemporanea' per giovani talenti

Sono stati annunciati i vincitori del 'Premio Acea Contemporanea', un'iniziativa dedicata ai giovani artisti emergenti. La cerimonia si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di numerosi talenti che hanno presentato le proprie opere. La manifestazione, promossa da Acea e Valore, si concentra sul rapporto tra acqua e arte, evidenziando l'impegno delle due realtà nel sostenere la creatività giovanile. I premi sono stati consegnati durante l'evento, che ha attirato un pubblico di addetti ai lavori e appassionati.

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Roma, 19 mag. (Adnkronos) - L'acqua si trasforma in arte grazie ai giovani talenti. Acea e Valore Italia hanno annunciato oggi i vincitori della prima edizione del Premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e Sae Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle Giornate del Made in Italy, promosse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Annunciati i vincitori del 'Premio Acea Contemporanea' per giovani talenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Acea sostiene i giovani artisti con il premio Acea contemporaneaDalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, dalla performance al design e alla moda, Acea e Valore Italia lanciano il premio... L'acqua diventa arte: ACEA sostiene i giovani artisti con il Premio ACEA ContemporaneaDalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'arte digitale, dalla performance al design e alla moda ACEA, insieme a Valore Italia, lancia il... Premio ACEA Contemporanea, l’acqua si trasforma in arte grazie ai giovani talentiROMA (ITALPRESS) - Acea e Valore Italia hanno annunciato oggi i vincitori della prima edizione del Premio ACEA Contemporanea, il concorso rivolto a student ... italpress.com Arte e sostenibilità, proclamati i vincitori del Premio ACEA ContemporaneaROMA (ITALPRESS) - Creare un ponte tra il mondo dell’impresa e la ricerca artistica contemporanea, offrendo spazio e visibilità ai linguaggi delle nuove ... italpress.com