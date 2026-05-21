Due persone sono state premiate per aver salvato una persona in difficoltà nel mare di San Rossore. Durante l’intervento, Lorenzo e Nico si sono immersi senza esitazione, seguendo il salvatore che si era tuffato in acqua. La vittima ha dichiarato che senza l’aiuto di questi due individui, potrebbe non essere presente in questa occasione. L’evento ha coinvolto un salvataggio in mare con un esito positivo, grazie all’intervento tempestivo di alcuni soccorritori.

"Se non fosse stato per Lorenzo e Nico, che mi hanno seguito gettandosi in acqua dietro di me senza battere ciglio, forse non sarei stato qui in questa sala a ricevere questo premio". Queste le parole, pronunciate da Simone Candian, 21 anni, durante la cerimonia nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. Candian, assistente di spiaggia, è uno dei tre ragazzi e protagonisti dell’intervento di soccorso avvenuto il 16 luglio 2025 sulla spiaggia del Gombo, nel Parco di San Rossore. I tre salvarono una madre e la figlia minorenne trascinate via dalla corrente, insieme agli zii che però erano stati travolti dalle onde e trasportati ancora più al largo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premiati gli eroi del Gombo: "Ci siamo gettati senza paura tra le onde di San Rossore"

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