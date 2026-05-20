Escursione a San Rossore verso il Gombo

Oggi si propone un'escursione nel parco di San Rossore, un'area che combina elementi storici e naturali in modo particolare. Il territorio si è evoluto nel corso degli ultimi mille anni, accumulando testimonianze di interventi umani e processi naturali. La passeggiata si snoda attraverso ambienti che mostrano questa stratificazione di storia e natura, offrendo un’occasione per osservare da vicino le caratteristiche di questo luogo unico. La visita si svolge seguendo i percorsi aperti al pubblico e senza interventi che alterino l’ambiente.

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San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano-naturalistica che verrà narrata dai nostri passi.Partenza dall'ingresso del parco di San Rossore e per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e la SterpaiaLa Tenuta di San Rossore è il cuore pulsante del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: una meta amata da molti, ma che nasconde angoli...