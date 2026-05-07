Preghiera del mattino 7 maggio | la gioia di rimanere nel suo Amore

Il 7 maggio, in un giovedì mattina, viene proposta una preghiera che invita a riflettere sulla fede e sulla gioia che essa può portare. La preghiera sottolinea la possibilità di trovare un senso profondo nel rimanere nel proprio Amore, lasciando spazio a un sentimento di felicità. La giornata si apre con questa richiesta di introspezione e serenità, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

In questo giovedì 7 maggio, la preghiera ci invita a scoprire il vero scopo della fede: la gioia piena. Davanti a Cristo Pane Vivo, chiediamo la forza di spogliarci del superfluo per rimanere nel Suo Amore. Accogliamo la luce di questo nuovo mattino, 7 maggio, volgendo lo sguardo a Cristo, pane vivo disceso dal cielo. Come ci ricorda il Vangelo di oggi, lo scopo della nostra vita cristiana non è il senso di colpa, ma la gioia piena che nasce dal “rimanere” nel Suo Amore. In questo giovedì dedicato all’adorazione, la preghiera diventa il respiro dell’anima che si spoglia delle maschere e delle fatiche per ritrovare l’essenziale. Iniziamo la giornata pronti a offrire ogni nostra speranza affinché, nutriti dalla grazia eucaristica, possiamo essere testimoni di una felicità che non finisce.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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