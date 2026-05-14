Preghiera del mattino 14 maggio | inizia la giornata nel segno dell’Eucaristia

Il 14 maggio, il giorno si apre con una preghiera dedicata all’Eucaristia, invitando i fedeli a iniziare la giornata con il cuore aperto e in comunione spirituale. La tradizione prevede un momento di riflessione e di unione con Cristo attraverso il Santissimo Sacramento, per affrontare le ore che seguono in modo consapevole e sereno. La preghiera del mattino si svolge in un clima di devozione, con l’obiettivo di portare la presenza religiosa nella quotidianità.

Apriamo il cuore a un nuovo giorno con la forza della testimonianza e la grazia dell’Eucaristia. In questo giovedì 14 maggio, ci uniamo spiritualmente a Cristo presente nel Santissimo Sacramento per camminare nella Sua luce. Il sorgere del sole ci invita oggi a farci messaggeri di speranza e strumenti della gloria di Dio. In questo 14 maggio, la nostra preghiera si fa offerta quotidiana: chiediamo al Padre la forza di annunciare il Suo nome non solo con le parole, ma con la coerenza di una vita vissuta in Cristo. Essendo giovedì, giorno tradizionalmente dedicato all’istituzione dell’Eucaristia, la Chiesa ci invita a volgere lo sguardo al Santissimo Sacramento.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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