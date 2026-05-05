Assunzioni docenti 2026 Consistenza numerica delle graduatorie | non sono inclusi gli idonei PNRR oltre il 30%

Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando un file chiamato “Consistenza numerica delle graduatorie, in base a quanto stabilito Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 Ad avere il quadro delle graduatorie vigenti delle singole classi di concorso e tipologie di posto. Secondo il Ministero la pubblicazione potrà essere utile per scegliere la regione di inserimento negli elenchi regionali, la cui domanda sarà attiva da domani 6 maggio al 25 maggio. A precisarlo l’USR Sardegna “Non sono invece inclusi gli idonei oltre il limite del 30%.” Alla consistenza numerica delle graduatorie pubblicate in questi giorni dagli Uffici Scolastici andranno aggiunti vincitori ed elenco del 30% del concorso PNRR3.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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