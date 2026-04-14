Tragedia a Ponticelli | sparo accidentale di un clan uccide un 20enne

Nella mattina del 7 aprile, a Ponticelli, un giovane di 20 anni è morto a seguito di uno sparo accidentale. La vittima si trovava nel quartiere dopo aver terminato il turno di lavoro in una sala bingo e stava consumando una colazione quando si è verificato l'incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

L’alba del 7 aprile ha strappato la vita a Fabio Ascione, un ventenne senza precedenti penali che si trovava nel quartiere di Ponticelli per una colazione veloce dopo il turno di lavoro in una sala bingo. Il tragico evento è scaturito da uno sparo accidentale avvenuto mentre il giovane si era fermato in un bar della zona, poco distante dalla sua abitazione. Dalla collisione tra clan al tragico errore meccanico. Le indagini condotte dalle autorità hanno permesso di ricostruire una dinamica complessa che lega l’incidente a scontri pregressi tra gruppi criminali. Secondo quanto emerso, Francesco Pio Autiero, un ventitreenne legato al clan De Micco in quanto nipote di un esponente di spicco della stessa cosca, insieme a un minore, si trovavano su uno scooter prima dell’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Ponticelli: sparo accidentale di un clan uccide un 20enne Tragedia a Ponticelli: Fabio ucciso accidentalmente, il clan impone silenzio assoluto.Tragedia a Ponticelli: Fabio ucciso accidentalmente, il clan impone silenzio assoluto. Leggi anche: Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola Nel locale della tragedia neanche un sopralluogo in sei anni. Il primo cittadino si giustifica: "Non sapevo ci fossero problemi legati ai controlli" - facebook.com facebook Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie: la tragedia ricostruita in 3D x.com