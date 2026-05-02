Brindisi arrestato il 30enne che sparò all’auto dopo un incidente

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Brindisi dopo aver sparato contro un’auto nel corso di un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha recuperato l’arma dopo una lite con un altro conducente. In passato, il 30enne stava già scontando una misura alternativa ai servizi di giustizia. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sui motivi che hanno portato all’episodio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a recuperare l'arma dopo la lite?. Perché il trentenne stava già scontando una misura alternativa ai servizi?. Quali prove hanno permesso ai carabinieri di identificare subito il colpevole?. Cosa ha spinto il motociclista a tentare la falsificazione della constatazione amichevole?.? In Breve Scontro avvenuto il 6 aprile tra scooter senza patente e auto con due giovani.. Aggredito il giorno dopo per risarcimento dopo rifiuto di accordo economico.. Indagato con precedenti per armi e patrimonio scontava misura alternativa ai servizi sociali.. Carabinieri identificano colpevole tramite telecamere di videosorveglianza e accertamenti tecnici sull'auto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, arrestato il 30enne che sparò all’auto dopo un incidente Notizie correlate Brindisi, accusa: spari contro auto dopo la lite per uno scontro, arrestato trentenne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della... Tiger Woods arrestato dopo incidente d’auto, il suv si ribalta(Adnkronos) – Tiger Woods è stato arrestato per guida sotto l’effetto di sostanze non precisate dopo un incidente avvenuto a Jupiter Island, in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Brindisi, spara due colpi di pistola contro un'auto dopo un incidente: arrestato 30enne, era in prova ai servizi sociali; Tentata estorsione ed esplosione di colpi contro un'auto: scatta l'arresto; Prima il sinistro stradale, dopo gli spari contro l’auto: arrestato un 30enne di Brindisi; Prima l'incidente, poi i colpi di pistola: arrestato un 30enne. Brindisi, spara contro un’auto dopo lite per incidente: arrestato 30enneSpara contro un’auto dopo un incidente e minacce per un presunto risarcimento. Arrestato a Brindisi un 30enne, ora in carcere su ordinanza del G.I.P. trmtv.it Brindisi, spara contro un’auto dopo un incidente: arrestato 30enne per tentata estorsioneNel disporre la misura cautelare, il Gip ha evidenziato la gravità degli episodi e la pericolosità dell’indagato, già sottoposto ad affidamento in prova. L’uomo è stato quindi condotto nel carcere di ... giornaledipuglia.com BrindisiTime - facebook.com facebook