Prato per la Vita fa tappa a Borgonuovo

Il circuito serale “Prato per la Vita 2026” si svolge nelle serate di Prato e coinvolge podisti, camminatori e famiglie. La manifestazione si sta consolidando come un evento volto allo sport e alla solidarietà, attirando un numero crescente di partecipanti nelle diverse località della città. Recentemente, la tappa di Borgonuovo ha attirato molte persone e ha portato avanti l’iniziativa con successo, rafforzando la presenza di questa manifestazione nel calendario locale.

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Prato, 21 maggio 2026 – Continua a coinvolgere podisti, camminatori e famiglie il circuito serale “Prato per la Vita 2026”, manifestazione che nelle serate pratesi sta consolidando il proprio ruolo di appuntamento dedicato allo sport e alla solidarietà. La sesta tappa sarà organizzata giovedì 21 maggio dal Circolo ARCI Borgonuovo con ritrovo in Via Leonardo da Prato, nella zona di San Paolo. La partenza sarà libera dalle ore 19.15 alle ore 20.00 con due percorsi aperti a tutti: il tracciato principale di circa 89 chilometri ed una mini camminata di 45 chilometri, formula che continua a favorire una partecipazione trasversale e numerosa. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato per la Vita fa tappa a Borgonuovo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prato per la Vita 2026 fa tappa al PoggettoPrato, 11 maggio 2026 – Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione “Prato per la Vita 2026”, il circuito podistico serale itinerante organizzato... Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendonoPrato, 5 maggio 2026 – Ha preso il via da Santa Lucia l’edizione 2026 di “Prato per la Vita”, circuito podistico serale che unisce attività motoria e... Prato per la Vita 2026, la tappa di IoloPrato, 14 maggio 2026 – Il circuito Prato per la Vita 2026 ha fatto tappa a Iolo confermando ancora una volta la forza di una formula che unisce movimento, socialità e solidarietà. La quarta serata ... lanazione.it A Prato un 23enne è stato accoltellato dopo aver difeso una collega molestata. Ora lotta per la vita. A lui il mio pensiero, con l’augurio che superi queste ore drammatiche e torni presto dai suoi affetti. Chi molesta, rapina e colpisce deve rispondere senza scont x.com Prato per la vita fa tappa a Viaccia. Corsa, compagnia e solidarietàQuinta tappa martedì 19 maggio con ritrovo e partenza dal circolo La Libertà, giovedì tocca a Borgonuovo ... msn.com Convincimi ad acquistare qualcosa di diverso dal Lymow per un prato di ~1,5 acri reddit