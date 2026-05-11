Prato per la Vita 2026 fa tappa al Poggetto
Il circuito podistico serale “Prato per la Vita 2026” ha fatto tappa al Poggetto, con una buona partecipazione di atleti e appassionati. L’evento è organizzato in collaborazione con le società sportive locali e sotto l’egida del Comitato UISP di Prato. La manifestazione si svolge in diverse località del territorio e prosegue con successo, coinvolgendo un numero crescente di partecipanti ogni volta.
Prato, 11 maggio 2026 – Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione “Prato per la Vita 2026”, il circuito podistico serale itinerante organizzato in collaborazione con le società del territorio sotto l’egida del Comitato UISP di Prato. La terza tappa sarà curata dalla Asd Podistica Medicea e si svolgerà giovedì presso il suggestivo scenario del Parco della Piana, al Poggetto di Poggio a Caiano, con ritrovo fissato alle ore 19.00 in Via Regina Margherita, tra il Ponte Manetti e l’ingresso principale del Bargo. La tappa di Santa Lucia. La tappa di San Giorgio a Colonica. La partenza sarà libera dalle 19.15 alle 20 con due proposte aperte...🔗 Leggi su Lanazione.it
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Perché nessuno ne parla? Ricordo che tutti su questo sub hanno fatto alt F4 nel mezzo dell'AQ durante il 6.3??? /s reddit