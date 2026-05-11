Prato per la Vita 2026 fa tappa al Poggetto

Il circuito podistico serale “Prato per la Vita 2026” ha fatto tappa al Poggetto, con una buona partecipazione di atleti e appassionati. L’evento è organizzato in collaborazione con le società sportive locali e sotto l’egida del Comitato UISP di Prato. La manifestazione si svolge in diverse località del territorio e prosegue con successo, coinvolgendo un numero crescente di partecipanti ogni volta.

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Prato, 11 maggio 2026 – Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione “Prato per la Vita 2026”, il circuito podistico serale itinerante organizzato in collaborazione con le società del territorio sotto l’egida del Comitato UISP di Prato. La terza tappa sarà curata dalla Asd Podistica Medicea e si svolgerà giovedì presso il suggestivo scenario del Parco della Piana, al Poggetto di Poggio a Caiano, con ritrovo fissato alle ore 19.00 in Via Regina Margherita, tra il Ponte Manetti e l’ingresso principale del Bargo. La tappa di Santa Lucia. La tappa di San Giorgio a Colonica. La partenza sarà libera dalle 19.15 alle 20 con due proposte aperte...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato per la Vita 2026 fa tappa al Poggetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿Por qué perdí la motivación | Spanish Listening Practice (B1) Notizie correlate Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendonoPrato, 5 maggio 2026 – Ha preso il via da Santa Lucia l’edizione 2026 di “Prato per la Vita”, circuito podistico serale che unisce attività motoria e... Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a ColonicaPrato, 7 maggio 2026 – Secondo appuntamento per “Prato per la Vita”, il circuito podistico solidale che continua a raccogliere partecipazione e... Argomenti più discussi: Prato per la vita, tornano le corse podistiche serali Uisp: tredici tappe tra sport e solidarietà; Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a Colonica; Riparte Prato per la vita, si comincia da Santa Lucia; 92enne rischia la vita a Prato, era in stato confusionale in mezzo al traffico: intervento lampo della polizia. Al via la 2° edizione di Tour in Bici promossa da Fondazione per la Medicina Personalizzata. Iniziativa che unisce la #ricerca contro il cancro, sport, #salute e stili di vita sani. Continua l'articolo: medinews.it/comunicati/al-… x.com Perché nessuno ne parla? Ricordo che tutti su questo sub hanno fatto alt F4 nel mezzo dell'AQ durante il 6.3??? /s reddit