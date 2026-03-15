Completati i lavori di restauro alla facciata della chiesa

I lavori di restauro sulla facciata della chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada sono stati completati. L’intervento ha riguardato la superficie esterna dell'edificio, uno degli edifici religiosi più importanti per la comunità locale. La facciata, che presentava segni di deterioramento, è stata riportata a nuovo attraverso le operazioni di restauro recentemente concluse.

Restaurata la facciata della chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada. Si tratta di uno degli edifici religiosi più significativi della comunità. Per celebrare il completamento dell’intervento è stato organizzato un momento di festa e condivisione aperto a tutta la cittadinanza. “Il restauro della facciata - afferma il sindaco Vito Marotta - rappresenta un intervento importante per la tutela e la valorizzazione della chiesa, restituendo decoro e nuova luce a un luogo molto caro ai fedeli e ai cittadini. Un ringraziamento particolare è rivolto a don Antimo Vigliotta per la determinazione e l’impegno dimostrati nel portare avanti il progetto”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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