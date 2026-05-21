Povertà in aumento in Italia sempre più persone non riescono a pagare le bollette energetiche

In Italia, il numero di persone che fatica a pagare le bollette di luce e gas è in aumento, mentre la povertà si fa più diffusa. I costi dell’energia sono cresciuti, contribuendo a questa difficile situazione economica per molte famiglie. La questione riguarda un segmento sempre più ampio della popolazione, che si trova a dover fronteggiare difficoltà nel sostenere le spese per le utenze domestiche. Questo fenomeno si inserisce in un quadro di crescente vulnerabilità sociale nel Paese.

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In Italia aumenta la povertà. Sulle spalle di questo “disagio sociale” pesa la crescita dei costi dell’energia con sempre più persone che non riescono a pagare le bollette di luce e gas. L’ Istat delinea un quadro chiaro, in questo ambito, nel rapporto annuale 2026. Nel 2025 in Italia la popolazione a rischio di povertà, misurata in base al reddito familiare, ammonta a quasi 11 milioni di individui (18,6% del totale, stabile rispetto al 2024), dato che conferma la persistenza di un’area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all’interno del Paese. Si diffondono – prosegue l’ Istat – “ forme specifiche di disagio “, come la povertà energetica, che rifllette l’ aumento dei costi e la fragilità dei redditi mentre l’incidenza dell’ insicurezza alimentare diminuisce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Povertà in aumento in Italia, sempre più persone non riescono a pagare le bollette energetiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lavoro e Povertà: La Nuova Realtà in Italia Sullo stesso argomento Povertà energetica, 5 milioni di italiani in difficoltà: bollette sempre più alteIn Italia oltre 5 milioni di persone vivono in una condizione di povertà energetica. Povertà energetica: in Toscana meno famiglie in difficoltà, ma bollette in forte aumentoFirenze, 13 aprile 20’26 – La Toscana regge meglio della media nazionale sul fronte della povertà energetica, ma il caro bollette rischia di... L’edilizia residenziale pubblica continua a rappresentare un presidio sociale essenziale in un contesto segnato da invecchiamento della popolazione, aumento delle famiglie unipersonali, crescita della povertà abitativa e rincaro degli affitti. x.com Istat: aumentano a 11 mln persone a rischio povertà in 2025Scopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Povertà assoluta: in aumento tra i minori in ItaliaLa povertà assoluta è in aumento tra i minori in Italia, come riporta la fotografia scattata nel Rapporto annuale presentato oggi dall’Istat sulla povertà assoluta: 1 minore su 7 si trova in ... savethechildren.it