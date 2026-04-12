Povertà energetica 5 milioni di italiani in difficoltà | bollette sempre più alte

In Italia, più di cinque milioni di persone si trovano in difficoltà legate alla povertà energetica, con circa 2,4 milioni di famiglie che fanno fatica a pagare le bollette per luce e riscaldamento. Le spese energetiche sono aumentate negli ultimi mesi, rendendo difficile mantenere il comfort domestico per molte famiglie. La questione coinvolge diverse aree del Paese senza distinzione geografica, evidenziando una realtà complessa e diffusa.

In Italia oltre 5 milioni di persone vivono in una condizione di povertà energetica. Si tratta di circa 2,4 milioni di famiglie che faticano a sostenere le spese per luce e riscaldamento. Il fenomeno riguarda i nuclei che non riescono a mantenere un livello adeguato di servizi energetici essenziali oppure che destinano una quota troppo elevata del reddito al pagamento delle bollette. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi della Cgia-Mestre su dati Istat e Oipe, si tratta di una condizione sempre più diffusa, legata sia ai redditi bassi sia all’aumento dei prezzi dell’energia. Le regioni più colpite dalla povertà energetica. Le difficoltà si concentrano soprattutto nel Sud Italia.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Povertà energetica, 5 milioni di italiani in difficoltà: bollette sempre più alte Cgia, 5,3 milioni di italiani in povertà energeticaLa povertà energetica riguarda circa 5,3 milioni di italiani, pari a 2,4 milioni di famiglie che faticano a sostenere le spese essenziali per... Leggi anche: Allarme povertà in Italia. Sempre più persone in difficoltà ALLARME BOLLETTE IN ITALIA: Luce & Gas Sempre Più Care – Famiglie in Difficoltà!