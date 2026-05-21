MILANO – e il primo estratto dal suo prossimo album di inediti, in uscita per INRI Records. Disponibile QUI in pre-save, il brano sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 maggio. Il disco, in uscita in autunno, segna il ritorno dell’artista con un progetto interamente composto da nuove canzoni, a quasi dieci anni da Sala Giochi, il precedente lavoro di inediti pubblicato nel 2017. “Povero Me”, che vede alla produzione artistica lo stesso Filippo Graziani con Marco Battistini, racconta fughe dalla realtà, desiderio e una passione travolgente che prende forma soprattutto nella testa: un sentimento immaginato, inseguito, vissuto tra slancio, ironia e malinconia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Povero Me” è il nuovo singolo di Filippo Graziani

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