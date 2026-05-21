post alluvione disponibili rimborsi per il supporto psicologico

A Bagnacavallo sono aperte le procedure per richiedere i rimborsi delle spese di supporto psicologico sostenute dopo gli eventi alluvionali di settembre 2024. Le persone interessate possono presentare domanda per ottenere il rimborso delle spese affrontate in seguito all'emergenza. La richiesta può essere inviata presso gli uffici comunali, seguendo le indicazioni fornite dagli enti locali. Le modalità e i tempi di consegna sono stati comunicati pubblicamente dall'amministrazione comunale.

A Bagnacavallo sono aperte le domande per il rimborso delle spese di supporto psicologico sostenute a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2024. Il contributo, fino a un massimo di 400 euro per ciascuna domanda e nei limiti delle risorse disponibili, è destinato alle cittadine e ai cittadini che al momento dell’alluvione risiedevano nel perimetro della zona alluvionata del territorio comunale. Il rimborso riguarda le spese documentate attraverso fatture o ricevute fiscalmente valide relative a prestazioni di supporto psicologico. La domanda può essere presentata direttamente dalla persona che ha usufruito del supporto oppure da un familiare convivente, ad esempio nel caso di figli minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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