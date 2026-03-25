Rimborsi post alluvione | arriva l' ok alla proroga dei termini per la presentazione delle domande

Da ravennatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato una proroga dei termini per la presentazione delle domande di rimborso post alluvione. La modifica riguarda le famiglie e le imprese colpite dagli eventi verificatisi tra settembre e ottobre 2024, consentendo loro di presentare le richieste di contributo di immediato sostegno (Cis) sia in sede di acconto che di saldo. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

La richiesta era stata avanzata dalla Regione Emilia-Romagna a settembre 2025 e permetterà a cittadini e imprese di avere più tempo per richiedere i contributi L’ordinanza fissa due nuove scadenze: il nuovo termine per la presentazione delle domande di acconto Cis è fissato al 31 marzo 2026, consentendo così di fare salve tutte le domande di contributo presentate da famiglie e imprese fino a quella data. Inoltre, viene prorogata al 30 aprile 2026 anche la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di saldo del Cis, sempre relative ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni. La modifica non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto per le casse dello Stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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