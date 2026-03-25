Rimborsi post alluvione | arriva l' ok alla proroga dei termini per la presentazione delle domande

Il governo ha approvato una proroga dei termini per la presentazione delle domande di rimborso post alluvione. La modifica riguarda le famiglie e le imprese colpite dagli eventi verificatisi tra settembre e ottobre 2024, consentendo loro di presentare le richieste di contributo di immediato sostegno (Cis) sia in sede di acconto che di saldo. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

La richiesta era stata avanzata dalla Regione Emilia-Romagna a settembre 2025 e permetterà a cittadini e imprese di avere più tempo per richiedere i contributi L’ordinanza fissa due nuove scadenze: il nuovo termine per la presentazione delle domande di acconto Cis è fissato al 31 marzo 2026, consentendo così di fare salve tutte le domande di contributo presentate da famiglie e imprese fino a quella data. Inoltre, viene prorogata al 30 aprile 2026 anche la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di saldo del Cis, sempre relative ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni. La modifica non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto per le casse dello Stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rimborsi post alluvione: arriva l'ok alla proroga dei termini per la presentazione delle domande Articoli correlati Beni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle domandeBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle... Ricostruzione post-alluvione delle strade, sopralluogo dei tecnici Consap e della ProvinciaLa visita ha riguardato otto cantieri tra cui la strada provinciale 486 a Piandelagotti, la strada provinciale 18 a Riccò nei territori di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rimborsi post Discussioni sull' argomento Avanti con la ricostruzione. Modigliana, il punto sui lavori. Dardi: Rimborsi, fate domanda; Scontro sulla pulizia dei fiumi: Spese ridotte. Danni da alluvione e grandine. Arriva il secondo round dei rimborsiCon il decreto del presidente della Regione numero 188 del 6 ottobre 2025, in applicazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1158/2025, sono state approvate le ... ilrestodelcarlino.it Rimborsi alluvione, ancora è lunga: Segnaleremo alla commissioneFaremo una segnalazione formale alla commissione parlamentare d’inchiesta. I comitati degli alluvionati, nello specifico Santa Maria-La Villa e Arca di Noè, tornano sulla questione dei rimborsi ... lanazione.it Ciao a tutti, vi chiedo se qualcuno in questi giorni è partito con ethiad facendo scalo ad Abu Dhabi per le Maldive La maggior parte dei post sono su rimborsi e annullamenti, ma qualcuno è riuscito a volare fino a destinazione Grazie - facebook.com facebook