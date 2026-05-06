Ricostruzione post-alluvione de Pascale | Serve più supporto ai Comuni

Durante un convegno regionale, il presidente dell’Emilia-Romagna ha evidenziato la necessità di un maggiore sostegno ai Comuni coinvolti dall’alluvione che ha colpito la regione. Ha sottolineato l’intenzione di avviare un percorso diverso rispetto alla gestione delle emergenze passate, auspicando che dall’evento possa nascere una strada nuova. Alla discussione hanno partecipato anche rappresentanti del Governo, insieme ad altri esponenti regionali.

"Vorremmo proprio che dall'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna nascesse una strada nuova". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, facendo il punto della ricostruzione post alluvione al convegno tenutosi mercoledì in Regione alla presenza anche di esponenti del Governo e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Ricostruzione post-alluvione, de Pascale: “Bene l’ampliamento delle delocalizzazioni”Il presidente dell’Emilia-Romagna in audizione alla commissione Ambiente della Camera: “Passo avanti importante per aiutare famiglie e imprese a... Ricostruzione post alluvionale. Vertice col presidente de PascaleMercoledì sera a Castenaso si è svolta un’assemblea pubblica che ha visto la presenza dei diversi sindaci dei comuni attraversati dal tratto di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alluvioni in Romagna, tre anni dopo la burocrazia frena la ricostruzione; Post alluvione. Vertice provinciale nel cantiere simbolo della ricostruzione: la Rupe Pappona a Modigliana; RAVENNA: Ricostruzione, Palli, entro l’estate molti cantieri saranno completati | VIDEO; Ricostruzione, a Lugo i cittadini cedono i terreni esondati al Comune per la messa in sicurezza del Santerno. De Pascale, 'la ricostruzione post-alluvione in E-R tutta sulle spalle dei Comuni'La verità è che sia a livello regionale che a livello nazionale servono strutture amministrative pronte a intervenire a supporto di enti locali e Comuni davanti alle emergenze. (ANSA) ... ansa.it De Pascale al Governo: Dopo l’alluvione, la ricostruzione tutta sulle spalle dei ComuniVorremmo proprio che dall’emergenza che ha colpito l’Emilia-Romagna nascesse una strada nuova. Così il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de ... corriereromagna.it Mangialardi: "Ritardi nella ricostruzione post-sisma a Senigallia, il Duomo rimarrà chiuso ancora per molti anni" https://vivere.me/gKmN-f - facebook.com facebook #Ricostruzione post #alluvione. Fiume #Santerno, a #Lugo ( #Ravenna) i cittadini cedono gratuitamente al Comune i terreni colpiti dalle esondazioni per consentire alla #Protezionecivile di completare la messa in sicurezza del corso d’acqua. La #notizia reg x.com