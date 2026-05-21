La posidonia, pianta marina comune nel Mar Mediterraneo, si manifesta con esemplari puzzolenti e viscidi che si attaccano al corpo durante il nuoto. Questa vegetazione forma estesi tappeti marroni che coprono alcune delle spiagge più rinomate della regione. La presenza di queste praterie sottomarine è nota anche per il loro ruolo nel mantenimento dell’ecosistema marino. Tuttavia, la loro crescita e accumulo sulle spiagge sono spesso motivo di disagio per i bagnanti e i gestori delle strutture balneari.

Mare La Posidonia oceanica può catturare e stoccare CO2 più di una foresta terrestre. Ed è anche un argine all’erosione delle coste Mare La Posidonia oceanica può catturare e stoccare CO2 più di una foresta terrestre. Ed è anche un argine all’erosione delle coste Puzzano, sono viscide, si attaccano al corpo appena si entra in mare e coprono con un orribile tappeto marrone alcune delle più belle spiagge del Mediterraneo. È ovvio che non siano amate dai bagnanti, e tanto meno dai concessionari degli stabilimenti balneari, che vorrebbero «vendere l’ombra» su superfici lisce, immacolate e talvolta persino disinfettate. Eppure sono fra le nostre più valide alleate contro il cambiamento climatico e l’erosione delle coste. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Posidonia, la pianta regina alleata del clima

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