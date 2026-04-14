Una recente ricerca condotta da un'università toscana suggerisce che le variazioni climatiche potrebbero aver influito sulla scomparsa di una pianta endemica della regione mediterranea. Lo studio analizza i cambiamenti ambientali e il loro impatto sulla biodiversità locale, evidenziando come alcune specie si siano progressivamente estinte nel corso degli ultimi decenni. I risultati si inseriscono nel quadro delle crescenti preoccupazioni legate agli effetti del riscaldamento globale sulla flora autoctona.

Pisa, 13 aprile 2026 – Il cambiamento climatico potrebbe aver già lasciato un segno concreto sulla flora mediterranea, contribuendo alla scomparsa locale di alcune specie. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Pisa pubblicato da Cambridge University Press sulla rivista internazionale Environmental Conservation, che analizza il caso di Santolina etrusca, un piccolo arbusto aromatico endemico italiano diffuso in Toscana meridionale e storicamente anche in diverse aree della Toscana settentrionale. La ricerca, firmata da Lorenzo Peruzzi, Paola De Giorgi e Antonio Giacò del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa insieme ad...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricerca: Unipi collega estinzione di una pianta endemica alle variazioni del clima

Il pinguino imperatore è ufficialmente a rischio estinzione a causa del clima: aggiornata la Lista Rossa IUCNIl pinguino imperatore è ora ufficialmente a rischio estinzione: il riscaldamento globale scioglie il ghiaccio antartico, causando la morte dei...

Come l'uomo modella l'ambiente, lo studio Unipi su 2000 anni di storia e climaPisa, 21 gennaio 2025 - Le attività umane incidono più del clima nel determinare i cambiamenti ambientali.

La ditta Vip Casa, per la filiale di Vignola, è alla ricerca di una collaborazione in formula di scambio - facebook.com facebook

Juan Carlos De Martin: “Basta ricerca militare al Poli, scegliamo da che parte stare” x.com