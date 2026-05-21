Portogallo madre benda i figli e li lascia nel bosco | poi fugge col compagno

Una donna ha portato i figli nel bosco e li ha lasciati lì, poi si è allontanata con il compagno. I bambini sono stati trovati abbandonati in un'area naturale vicino a un bosco e sono stati soccorsi dalle autorità. La madre avrebbe coperto gli occhi ai figli prima di lasciarli e poi sarebbe fuggita con il suo compagno. La polizia sta indagando sul motivo dell'abbandono e si sta occupando della ricostruzione dei fatti. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni dei bambini o sul loro stato di salute.

Erano seduti, con una benda stretta attorno agli occhi, nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella di 3 anni piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. Ha provato a consolarli ma non riusciva a capirli, parlavano solo francese. Solo con l’aiuto di un amico di suo figlio è riuscito a ricostruire la storia. I piccoli sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno, entrambi francesi, che li hanno lasciati lì “a giocare”. La procura di Lisbona ha già aperto un’indagine: secondo quanto emerge dalla stampa locale, il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l’11 maggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Roi Juan Carlos : corruption, exil et chute dune monarchie -Documentaire scandales politiques - RTS

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