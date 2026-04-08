Lascia il compagno e fugge col Gratta e Vinci Agenzia Dogane | Scambiato il 43 con il 13 nessuna vincita
A Carsoli, in provincia dell’Aquila, si è conclusa con una sorpresa inattesa la vicenda di un biglietto del Gratta e Vinci da 500mila euro che aveva portato a una rottura di coppia. La donna, dopo aver lasciato il compagno, aveva deciso di tentare la fortuna con quel biglietto, ma l’Agenzia delle Dogane ha confermato che si trattava di un errore di scambio tra due biglietti con numeri simili. Il biglietto, infatti, non aveva alcuna vincita.
A Carsoli, in provincia dell’Aquila, la storia del Gratta e vinci da 500mila euro che aveva fatto saltare una coppia si è chiusa nel modo più beffardo possibile: quel biglietto, semplicemente, non valeva nulla. A chiarire tutto è stata l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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