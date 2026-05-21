Porto Empedocle | esperti dell’UniPa spiegano rabbia e conflitti sociali

A Porto Empedocle, alcuni esperti dell’Università di Palermo hanno analizzato il fenomeno delle tensioni sociali e dei conflitti nelle aree pubbliche e scolastiche della città. Durante un incontro pubblico, sono state discusse le modalità con cui le competenze interculturali possono influenzare le relazioni tra i cittadini e contribuire a ridurre le tensioni. Sono stati inoltre affrontati i cambiamenti nel comportamento aggressivo tra i giovani nelle scuole locali, con particolare attenzione alle dinamiche sociali e ai fattori che le influenzano.

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? Domande chiave Come possono le competenze interculturali ridurre le tensioni nelle nostre piazze?. Perché l'aggressività sta cambiando i rapporti dentro le scuole locali?. Quali strumenti pratici offrono gli esperti per gestire la rabbia sociale?. Come influiscono le nuove dinamiche psicologiche sulla convivenza a Porto Empedocle?.? In Breve Incontro giovedì 28 maggio dalle 17 alle 19,30 presso centro Andrea Camilleri.. Partecipano Alessandra La Marca e Ylenia Falzone dell'Università di Palermo.. Analisi focalizzata su dinamiche psicologiche nei contesti educativi e comunità locali.. Supporto operativo fornito dalla Pro Loco e dal Comune di Porto Empedocle. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Empedocle: esperti dell’UniPa spiegano rabbia e conflitti sociali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Porto Empedocle, Tardino in visita alla capitaneria di portoSi è svolta ieri la visita ufficiale della presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, alla... Senza smartphone fino a 14 anni. Esperti in classe spiegano ai ragazzi i pericoli dell’iper connessioneGuidare gli studenti verso i rischi dell’iperconnessione: oltre ai temi della sostenibilità e della cittadinanza consapevole, che caratterizzano...