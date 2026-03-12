In alcune scuole si decide di non permettere l’uso dello smartphone ai bambini sotto i 14 anni, con esperti che spiegano in aula i pericoli legati all’iperconnessione. La misura mira a sensibilizzare i giovani sui rischi di un uso eccessivo dei dispositivi digitali, mentre gli insegnanti affrontano anche temi come la sostenibilità e il rapporto tra tecnologia e vita quotidiana.

Guidare gli studenti verso i rischi dell’ iperconnessione: oltre ai temi della sostenibilità e della cittadinanza consapevole, che caratterizzano l’attività dell’Istituto comprensivo Maria Montessori di Castellanza e in parallelo con il percorso svolto nell’ultimo triennio dalla scuola secondaria di primo grado per confermare la certificazione come Green School, la realtà diretta dalla preside Viviana Colombo si sta muovendo proprio in questa direzione. Da diverse settimane è infatti in corso un’attività di “ benessere digitale ” condotta da Barbara Tamborini, psicopedagogista dell’età evolutiva. L’esperta ha tenuto un incontro per ogni classe con al centro il progetto “Senza smartphone fino ai 14 anni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senza smartphone fino a 14 anni. Esperti in classe spiegano ai ragazzi i pericoli dell’iper connessione

