Porto di Genova | il camallo Rudino propone il blocco delle merci

Un lavoratore portuale ha avanzato la richiesta di bloccare le merci in transito nel porto di Genova, chiedendo di isolare i container diretti in Israele. La proposta solleva questioni su come i lavoratori possano intervenire per bloccare le spedizioni e quali sindacati debbano intervenire per garantire l’efficacia di questa azione. La proposta è stata presentata in un momento di discussione tra diverse sigle sindacali, senza però ancora definire modalità operative precise.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come possono i lavoratori isolare i container destinati a Israele? Quali sindacati devono collaborare per rendere efficace il boicottaggio? Perché le manifestazioni in piazza hanno perso la forza del passato? Come può un osservatorio portuale bloccare il passaggio di armamenti??? In Breve Boicottaggio mirato su 50-100 container israeliani tra i 15mila di una nave. Richiesta di tavolo comune tra sindacati CGIL, USB, CISL e UIL. Proposta osservatorio portuale per monitorare materi . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto di Genova: il camallo Rudino propone il blocco delle merci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autotrasportatori in rivolta: il rischio blocco merci per i costiIl settore dell’autotrasporto nazionale si trova davanti a un bivio decisivo tra la sopravvivenza economica e il blocco burocratico. Autotrasporti in crisi: Prefettura per il rischio blocco merci? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero del 25 maggio la distribuzione delle merci? Perché i committenti privati rifiutano di adeguare le... Le Stelle nello Sport abbracciano il Porto Antico di Genova x.com Prima volta a Genova! reddit Porto Antico di Genova, ritorna la Festa dello Sport dal 22 al 24 maggioUno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare guidati da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti ... genova.repubblica.it Genova, tre giorni di sport al Porto Antico: torna la Festa dello Sport con 135 attività gratuiteGenova, Festa dello Sport al Porto Antico dal 22 al 24 maggio: orari, programma, attività gratuite e viabilità nella zona del centro. ligurianotizie.it