Autotrasportatori in rivolta | il rischio blocco merci per i costi

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli autotrasportatori italiani stanno considerando azioni di protesta a causa degli aumenti dei costi di gestione, che rischiano di bloccare la consegna delle merci. La situazione ha portato a un confronto tra le associazioni di categoria e le autorità competenti, mentre le aziende temono ripercussioni sui trasporti e sulla distribuzione dei prodotti. La questione riguarda principalmente le difficoltà legate ai costi di carburante, assicurazioni e tariffe di trasporto.

Il settore dell’autotrasporto nazionale si trova davanti a un bivio decisivo tra la sopravvivenza economica e il blocco burocratico. Tra il 20 e il 25 aprile, una protesta annunciata dalle associazioni di categoria minaccia di paralizzare i flussi merci in tutta Italia, mentre la Commissione di Garanzia ha già mosso un primo attacco legale chiedendo l’annullamento del fermo per irregolarità procedurali. La tensione non è frutto di una semplice richiesta sindacale, ma nasce da numeri che stanno svuotando le casse delle imprese. Il costo del carburante, che stabilmente supera i 2 euro al litro con picchi ancora più alti nelle aree autostradali, sta erodendo i margini di manovra di migliaia di operatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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