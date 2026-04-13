Autotrasportatori in rivolta | il rischio blocco merci per i costi

Gli autotrasportatori italiani stanno considerando azioni di protesta a causa degli aumenti dei costi di gestione, che rischiano di bloccare la consegna delle merci. La situazione ha portato a un confronto tra le associazioni di categoria e le autorità competenti, mentre le aziende temono ripercussioni sui trasporti e sulla distribuzione dei prodotti. La questione riguarda principalmente le difficoltà legate ai costi di carburante, assicurazioni e tariffe di trasporto.

Il settore dell’autotrasporto nazionale si trova davanti a un bivio decisivo tra la sopravvivenza economica e il blocco burocratico. Tra il 20 e il 25 aprile, una protesta annunciata dalle associazioni di categoria minaccia di paralizzare i flussi merci in tutta Italia, mentre la Commissione di Garanzia ha già mosso un primo attacco legale chiedendo l’annullamento del fermo per irregolarità procedurali. La tensione non è frutto di una semplice richiesta sindacale, ma nasce da numeri che stanno svuotando le casse delle imprese. Il costo del carburante, che stabilmente supera i 2 euro al litro con picchi ancora più alti nelle aree autostradali, sta erodendo i margini di manovra di migliaia di operatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autotrasportatori in rivolta: il rischio blocco merci per i costi Ferrovie merci: rallentamenti in Germania a rischio, imprese italiane temono impatto su costi e traffico.Merci su Rotai: L’Allarme delle Imprese per il Rallentamento del Traffico Ferroviario in Europa Il trasporto ferroviario merci in Italia è sotto... Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Argomenti più discussi: Autotrasporto europeo in rivolta contro caro gasolio e regole UE; Gasolio alle stelle, Europa in rivolta; Autotrasporto in crisi a Sondrio: Confartigianato lancia l’allarme sul caro carburanti; L’autotrasporto siciliano proclama un fermo a metà aprile 2026. SCATTA ALLA MEZZANOTTE DI OGGI IL FERMO DEGLI AUTOTRASPORTATORI IN SICILIA PER IL CARO GASOLIO SICILIA. Scatta dalla mezzanotte di stasera il fermo indetto dal Comitato Trasportatori Siciliani. Durerà cinque giorni e interesserà le attività - facebook.com facebook Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori veneti: si va verso il fermo nazionale x.com