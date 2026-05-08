L’autotrasporto attraversa un momento di difficoltà a causa di uno sciopero previsto per il 25 maggio, che potrebbe bloccare la consegna delle merci. La Prefettura ha evidenziato il rischio di interruzioni nella distribuzione, mentre i committenti privati si rifiutano di aumentare le tariffe contrattuali. La situazione riguarda il settore dei trasporti su strada, con possibili ripercussioni sulle consegne e sulla logistica.

? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero del 25 maggio la distribuzione delle merci?. Perché i committenti privati rifiutano di adeguare le tariffe contrattuali?. Quali misure chiederanno le associazioni di categoria alle banche?. Chi dovrà intervenire per evitare il blocco totale dei trasporti?.? In Breve Partecipazione di Paolo Govoni, Giovanna Romano, Alessandra Perli e del maggiore Giorgio Musiu.. Rappresentanti di Cna Fita, Fai, Confartigianato e Confindustria Emilia al tavolo prefettizio.. Blocco attività programmato dalle organizzazioni aderenti a Unatras dal 25 al 29 maggio.. Prefetto Marchesiello sollecita l'Abi per linee di credito e finanziamenti agevolati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autotrasporti in crisi: Prefettura per il rischio blocco merci

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