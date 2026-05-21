Portiamo a termine i progetti a partire dal polo scolastico
Il Comune di Cerreto d’Esi ha annunciato che la priorità principale è l’avvio dei lavori per il nuovo polo scolastico. Il sindaco ha sottolineato che l’amministrazione si è concentrata negli ultimi mesi su questo progetto, con l’obiettivo di portarlo a termine. Altre priorità non sono state indicate. La costruzione del nuovo polo rappresenta una delle azioni principali messe in atto dall’amministrazione comunale in questo periodo.
David Grillini, le tre priorità per il Comune di Cerreto d’Esi? "Innanzitutto l’inizio della costruzione del nuovo polo scolastico a cui, come amministrazione comunale, abbiamo lavorato nell’ultimo periodo. Il completamento dei lavori allo stadio comunale e l’affidamento dello stesso impianto. Terzo: l’attivazione di tavoli periodici di ascolto e confronto con il terzo settore e attività produttive ". Le cose da fare nei suoi primi 100 giorni da sindaco? "L’approvazione del progetto esecutivo del nuovo polo scolastico appunto, l’avvio della costruzione della palazzina Erap nell’area dell’ex asilo nido, il completamento del campo da calcettotennis scoperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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