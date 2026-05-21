Portiamo a termine i progetti a partire dal polo scolastico

Il Comune di Cerreto d’Esi ha annunciato che la priorità principale è l’avvio dei lavori per il nuovo polo scolastico. Il sindaco ha sottolineato che l’amministrazione si è concentrata negli ultimi mesi su questo progetto, con l’obiettivo di portarlo a termine. Altre priorità non sono state indicate. La costruzione del nuovo polo rappresenta una delle azioni principali messe in atto dall’amministrazione comunale in questo periodo.

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