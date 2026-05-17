Avis ecco 39 nuovi donatori dal polo scolastico codigorese

Ieri mattina, presso la sede locale dell’Avis, sono stati premiati 39 nuovi donatori provenienti dal polo scolastico di Codigoro. Durante l’evento, ciascuno ha ricevuto un attestato di merito in riconoscimento alla loro partecipazione alla donazione di sangue. La cerimonia ha coinvolto studenti e rappresentanti dell’associazione, che hanno sottolineato l’importanza di questa attività. La consegna dei riconoscimenti si è svolta in un clima di festa e gratitudine.

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Sono stati premiati, ieri mattina nella sede codigorese dell’Avis, con un attestato di merito, dal presidente dell’Avis di Codigoro Massimo Finessi, dal docente Paolo Dateri e dall’assessore all’Istruzione Elia Mantovani i 39 nuovi donatori del polo scolastico superiore di Codigoro, che hanno scelto questo grande gesto di altruismo. Frutto di un lavoro di promozione dell’Avis che ha visto prima l’incontro con gli studenti, poi la verifica sulla possibilità di donare ed infine ieri mattina la prima donazione. "Sono numeri in crescita - ha detto Finessi - di questi giovani che sono il nostro futuro e provenenti da tutto il Delta porteranno la loro generosità in diversi Comuni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avis, ecco 39 nuovi donatori dal polo scolastico codigorese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avis Novara all'Upo: 41 nuovi giovani donatori di sangueUna risposta straordinaria che conferma la sensibilità degli studenti novaresi verso il tema della solidarietà. Avis all’Upo: 41 nuovi donatori tra gioco e solidarietà studentesca? Cosa sapere Avis Novara raccoglie 41 nuovi donatori di sangue presso il campus dell'Università del Piemonte orientale. Manifattura Tabacchi, a Firenze 39 nuovi appartamenti. Ecco il progetto di social housing da 9 milioniSono 27 trilocali e 12 bilocali gli appartamenti che, posti in un nuovo immobile di sette piani in via Giuseppe Tartini a Firenze, verranno dati in affitto a canoni calmierati a partire dall’estate ... milanofinanza.it