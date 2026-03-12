Un rappresentante ha dichiarato che la sostenibilità deve iniziare dal sociale, sottolineando che in un anno sono stati sostenuti oltre 30 progetti in questo ambito. La sua posizione evidenzia l’importanza di concentrarsi prima sugli aspetti sociali, ritenuti fondamentali per poi affrontare quelli ambientali ed economici, ritenuti collegati ma secondari rispetto al punto di partenza.

Verona, 12 mar. (Adnkronos) - “La sostenibilità deve partire prima di tutto da quella sociale. Solo dopo vengono quella ambientale e quella economica: sono collegate tra loro e necessarie, ma il primo passo deve essere il sociale”. A sottolinearlo è Eugenio Grimaldi, presidente di Alis per il Sociale, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, la manifestazione di riferimento per il settore della logistica e dei trasporti. “L'impegno di Alis per il sociale nasce proprio con questo obiettivo: creare un ponte tra le categorie cosiddette fragili e il mondo degli imprenditori. Sono quest'ultimi che sostengono in prima persona, anche economicamente, progetti sociali concreti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grimaldi, "Sostenibilità deve partire dal sociale, in un anno sostenuti oltre 30 progetti"

Articoli correlati

Dalla mobilità sostenibile all'inclusione sociale: approvati progetti per oltre 12 milioniLa Giunta comunale ridisegna il futuro della città con interventi che trasformeranno il quartiere Sant'Elia, il waterfront e la Casa del Turista Per...

Inclusione sociale, al Comune di Reggio oltre 3 milioni per progetti nelle periferieReggio Calabria avanza verso una nuova fase di inclusione sociale: il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di quasi 3,9 milioni di euro,...

