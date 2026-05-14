La Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno consolida la propria posizione di riferimento nel panorama socio-sanitario lodigiano portando a compimento il progetto " Un luogo amico della demenza ". L’iniziativa ha saputo coniugare supporto clinico, assistenza domiciliare e sensibilizzazione sociale, elevando gli standard di cura per le patologie neurodegenerative. Il progetto, presentato nel 2024 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, ha mosso un investimento complessivo di oltre 16mila euro co la copertura finanziaria garantita per metà dall’ente filantropico lodigiano e per l’altra metà da una risposta della comunità locale, che ha donato oltre ottomila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno “Comunità amica della demenza”

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