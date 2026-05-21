Poppi inaugura il primo info point turistico fisico e digitale in piazza Garibaldi

Venerdì 22 maggio alle 18 a Ponte a Poppi si terrà l’inaugurazione del primo info point turistico del comune, che combina servizi fisici e digitali. L’area si trova in piazza Garibaldi ed è stata progettata per offrire un punto di riferimento per i visitatori, integrando strumenti tradizionali e tecnologie moderne. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle informazioni e migliorare l’accoglienza di chi si avvicina al territorio. La cerimonia si svolgerà con la partecipazione delle autorità locali.

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