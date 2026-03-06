Terza categoria Porto Ercole | 600 euro di ammenda

A Porto Ercole, alcuni tifosi della squadra del Porto Ercole hanno rivolto offese, minacce e sputi all’arbitro durante una partita del campionato di Terza categoria. La reazione dei supporter ha portato a una multa di 600 euro per la società argentarina, che partecipa al torneo. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Offese, minacce, sputi all'arbitro. E' costata cara la reazione dei tifosi del Porto Ercole alla società argentarina, iscritta al campionato di Terza categoria. Il giudice sportivo infatti ha sanzionato il Porto Ercole con 600 euro di ammenda. La società è stata multata per "Offese e minacce al direttore di gara da parte di un folto gruppo di propri sostenitori – si legge nel comunicato della Figc –. All'altezza dell'ingresso degli spogliatoi, un gruppetto degli stessi sostenitori, tentavano di entrare nel recinto di gioco e solo grazie all'intervento dei dirigenti venivano respinti dal proprio intento. In questa occasione il direttore di gara veniva colpito da uno sputo all'altezza dell'addome.