ztl a porto ercole si parte traffico limitato per pasqua

MONTE ARGENTARIO Entreranno in funzione in occasione delle festività pasquali e fino al 2 maggio 2026 le zone a traffico limitato "Porto" Varco 1 e Varco 3 a Porto Ercole. Con l’approssimarsi della stagione di maggior afflusso turistico sul territorio l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare questo provvedimento per garantire la percorribilità e una migliore fruibilità del centro abitato da parte di turisti e residenti. Nel dettaglio, l’ordinanza emessa dalla Polizia Municipale dispone che a partire dal 3 Aprile le Zone a Traffico Limitato di Porto Ercole "Porto", Varco 1 e Varco 3, saranno attivate e disciplinate nei giorni 3, 4, 5, 24, 25 e 30 aprile; 1 e 2 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitatoCarico e scarico solo nella fascia oraria 7-18 con disco orario esposto. Inoltre disposto l’obbligo di comunicazione per i disabili non residenti. msn.com

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