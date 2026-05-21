Pontenure | Carini al Teatro Serra tra dialogo e dj set di Gas Giovari

A Pontenure, un evento al Teatro Serra ha visto la partecipazione dell’assessore, che ha scelto di parlare ai cittadini attraverso un dj set piuttosto che con un discorso tradizionale. L’incontro ha incluso anche un momento di dialogo tra amministrazione e cittadini, senza dettagli sui contenuti affrontati. La presenza del musicista ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sul motivo di questa scelta rispetto a un comizio classico. L’evento si è concluso con un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti locali.

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? Punti chiave Come cambierà il rapporto tra amministrazione e cittadini dopo questo incontro?. Perché Carini ha scelto un dj set invece del comizio tradizionale?. Cosa succederà alle proposte discusse una volta chiuse le urne?. Come potrà la musica trasformarsi in un impegno concreto per Pontenure?.? In Breve Evento si terrà venerdì 22 maggio alle ore 21 al Teatro Serra.. Il dj set di Gas Giovari accompagnerà il dialogo con la cittadinanza.. L'appuntamento presso Parco Raggio chiude le settimane di ascolto nei quartieri.. L'ingresso libero mira a favorire la partecipazione senza barriere per i cittadini.. Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 21, il Teatro Serra di Parco Raggio ospiterà l’ultimo incontro pubblico della campagna elettorale di Giuseppe Carini per la guida di Pontenure. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pontenure: Carini al Teatro Serra tra dialogo e dj set di Gas Giovari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: «Up To You», otto giorni di teatro contemporaneo tra performance, dj set e visioni condivise Pontenure, successo travolgente per Carini: firme record in 2 oreLa corsa alle elezioni a Pontenure ha subito un’accelerazione inaspettata venerdì 17 aprile, quando la raccolta firme per la lista denominata...