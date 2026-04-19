Pontenure successo travolgente per Carini | firme record in 2 ore

Venerdì 17 aprile a Pontenure si è verificata una rapida crescita nel processo di raccolta firme per la lista Pontenure sei Tu. In sole due ore, sono state firmate più di quanto richiesto per raggiungere i requisiti minimi necessari, segnando un risultato sorprendente e senza precedenti in questa fase delle elezioni comunali. La mobilitazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la politica locale.

La corsa alle elezioni a Pontenure ha subito un’accelerazione inaspettata venerdì 17 aprile, quando la raccolta firme per la lista denominata Pontenure sei Tu ha superato i requisiti minimi richiesti in tempi brevissimi. L’appuntamento, organizzato dal candidato sindaco Giuseppe Carini presso il locale Il Baracchino, ha una partecipazione tale da permettere il raggiungimento del quorum necessario in poco più di due ore dall’inizio dell’iniziativa. Il termometro sociale tra le strade di Pontenure. L’ondata di adesioni che ha travolto il candidato Carini non rappresenta solo un dato burocratico, ma riflette una dinamica di partecipazione molto viva nel tessuto locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pontenure, successo travolgente per Carini: firme record in 2 ore Notizie correlate Elezioni, Giuseppe Carini ci riprova con la lista “Pontenure sei tu”Si è svolta venerdì 17 aprile la giornata di raccolta firme per la lista “Pontenure sei tu” guidata dal candidato sindaco Giuseppe Carini, già primo... Claudio Bisio a teatro: tra memoria e storia, un successo travolgenteClaudio Bisio torna a Milano all’Elfo Puccini per interpretare La mia vita raccontata male, uno spettacolo basato sulle opere di Francesco Piccolo...