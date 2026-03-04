Ponte sullo Stretto | adesso Salvini conta di aprire i cantieri entro la fine mandato

Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato l'intenzione di aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto entro la fine del suo mandato, puntando a realizzare l'opera nei prossimi anni. Durante un viaggio in Cina questa estate, ha evidenziato che il paese asiatico ha completato 48 infrastrutture simili. Il progetto del ponte è al centro di questa strategia, con un focus sulla rapida realizzazione.

«Mentre il mondo corre, io sono stato in missione di lavoro in Cina nella scorsa estate. Loro hanno fatto 48.000 km di alta velocità in pochi anni; 48 mila chilometri e noi stiamo discutendo da un secolo se la Sicilia merita di essere collegata stabilmente al resto d’Italia oppure no». Così il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, all’inaugurazione dello svincolo di Maddaloni dell’Autostrada A30. «Ho ancora 15 mesi di mandato al governo - continua - e conto di riuscire a aprire i cantieri. Conto di offrire a siciliani e ai calabresi anche la possibilità di viaggiare senza stare ore e ore in coda e quindi di aprire i cantieri entro la fine del mandato, ce la mettiamo tutta». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ponte sullo Stretto adesso Salvini

