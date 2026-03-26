Ponte sullo Stretto Caminiti | Basta annunci di cantieri senza certezze

Un rappresentante locale ha commentato la ripetuta promessa di apertura dei cantieri per il Ponte sullo Stretto, annunciata per la settima volta e prevista per l’ultimo trimestre del 2026. Ha aggiunto che le richieste di prudenza fatte in commissione al senato martedì scorso non sono state ascoltate, sottolineando come tali annunci non apportino certezze concrete.

La sindaca di Villa San Giovanni denuncia il rinvio perenne sull' avvio dei lavori: "Non c’è una prossima data e la comunità non può più subire ansie inutili" “A nulla è servita la prudenza che abbiamo chiesto in commissione al senato martedì scorso: non sorprende che per la settima volta si annunci l’apertura dei cantieri nella nostra città per l’ultimo trimestre del 2026”. È quanto dichiara la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti che torna a denunciare la lunga serie di rinvii del progetto sullo Stretto, dalla prima data prevista nell’estate 2024 fino all’ultimo annuncio che sposta i lavori all’ultimo trimestre del 2026. “Ricordiamole tutte quelle date: estate 2024, estate 2025, settembre 2025, ottobre 2025, febbraio 2026. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, Caminiti: "Basta annunci di cantieri senza certezze" Articoli correlati Ponte sullo Stretto: adesso Salvini conta di aprire i cantieri entro la fine mandato«Mentre il mondo corre, io sono stato in missione di lavoro in Cina nella scorsa estate. Ponte sullo Stretto, cantieri aperti entro la fine del 2026: costi a 10 miliardiL’inizio dei cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina è fissato per l’ultimo trimestre del 2026. Altri aggiornamenti su Ponte sullo Stretto Caminiti Basta... Temi più discussi: Ponte sullo Stretto, Caminiti dopo la pronuncia del TAR: Continueremo a vigilare sugli sviluppi del nuovo decreto; Ponte sullo Stretto, il Tar respinge il ricorso del Comune di Villa e Metrocity: le parole di Caminiti; Ponte, Caminiti: Dal Tar nessuna decisione sul merito dei ricorsi; Ponte sullo Stretto, Versace e Caminiti al Senato: Serve un patto con il territorio, vigileremo con fermezza. Il Ponte sullo Stretto arriva al Senato: Versace e Caminiti minimizzano sul ricorso perso, Minasi li punge. E Ciucci chiarisce: dette cose non corretteIl Ponte sullo Stretto è arrivato in Commissione al Senato. Nell’8ª Commissione, diversi gli interventi auditi. A partire da quello del Sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace. Il disegno d ... strettoweb.com Ponte sullo Stretto, ‘Titengostretto’ alla Camera: Chiesta la sospensione del decretoIl comitato presieduto da Rossella Bulsei ha rappresentato le istanze delle comunità coinvolte segnalando alcuni punti particolarmente problematici, dalla riduzione dei controlli alle procedure poco t ... msn.com Mobilitazione trasversale a favore del Ponte. Presenti 40 associazioni, #Salvini, Rixi, diversi sottosegretari e Bianco. x.com Visto dal Ponte del Gaffaro: Rio dei Tolentini, Fondamenta Minotto, Saliizada San Pantalon, Fondamenta del Gaffaro, Ponte Marcello, Rio del Malcanton facebook