Ponte sullo Stretto Minasi | Oltre 45mila richieste di lavoro il Sud chiede sviluppo

Al Festival dell’Economia di Trento, il vicepremier e ministro ha dichiarato che il progetto del Ponte sullo Stretto sta già attirando l’attenzione di molte persone e aziende, con oltre 45mila richieste di lavoro provenienti dal Sud. Queste candidature indicano una richiesta di sviluppo e di opportunità nel Mezzogiorno, mentre le autorità affermano che il collegamento tra le due sponde del mare sta passando dalla fase di idea a quella di realizzazione concreta.

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“Le parole del vicepremier e ministro Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento fotografano una realtà sotto gli occhi di tutti: il Ponte sullo Stretto non è più un sogno nel cassetto, ma una certezza che sta già mobilitando le migliori energie del Paese e del mondo”. Lo afferma in una nota la senatrice reggina della Lega Tilde Minasi, commentando i dati relativi alle oltre 45mila domande di disponibilità al lavoro arrivate per il progetto del Ponte sullo Stretto. “Un motore di sviluppo per Calabria e Mezzogiorno” “Le oltre 45mila domande arrivate in pochissimi giorni – sostiene Minasi – dimostrano la fame di futuro, sviluppo e occupazione che il nostro territorio esprime. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Minasi: “Oltre 45mila richieste di lavoro, il Sud chiede sviluppo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La sottosegretaria Matilde Siracusano: "Col Ponte sullo Stretto un Sud più forte e protagonista dello sviluppo”Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito politico con la manifestazione “L’ora del Ponte” , svoltasi a Messina,... Leggi anche: Ponte sullo Stretto, via libera del Senato al decreto: il plauso di Minasi Ponte sullo Stretto, Minasi: Oltre 45mila richieste di lavoro, il Sud chiede sviluppoLa senatrice della Lega commenta le dichiarazioni del vicepremier Salvini al Festival dell’Economia di Trento. Il Ponte rappresenta il più grande piano di investimenti per Calabria e Mezzogiorno. msn.com Ponte sullo Stretto, Minasi: occasione storica per lavoro e sviluppo a Reggio CalabriaLe parole del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento fotografano una realtà sotto gli occhi di tutti: il Ponte sullo Stretto non è più un sogno nel cassetto, ma una ... strettoweb.com