Ponte sullo Stretto via libera del Senato al decreto | il plauso di Minasi

Il Senato ha approvato il decreto sul Ponte sullo Stretto, suscitando reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici. Tra questi, una figura ha espresso soddisfazione, sottolineando come il progetto possa favorire lo sviluppo e la sicurezza della zona. Con un emendamento, si è cercato di garantire la messa in sicurezza di un’importante arteria locale, ritenuta fondamentale per il territorio.

“Il Ponte è il volano che traina tutto il territorio. Con il mio emendamento mettiamo in sicurezza un’arteria vitale per la provincia reggina, dimostrando che questo progetto porta sviluppo concreto e sicurezza”. È quanto affermato dalla senatrice della Lega Tilde Minasi, dopo l’approvazione in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambiaVia libera dell'Aula del Senato al decreto commissari che ha approvato il provvedimento con voto di fiducia. Decreto commissari, dal Ponte sullo Stretto al Mose: cosa cambia dopo l’ok del SenatoIl Senato ha approvato il decreto commissari, il provvedimento che punta ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambia; Ponte sullo Stretto, via libera del Senato al decreto infrastrutture; Stretto di Messina, rinnovata la governance: ecco tutti i nuovi vertici tra conferme e nuovi ingressi; Ponte sullo Stretto, il Senato approva il Decreto: ora tocca alla Camera. Ponte sullo Stretto, il Senato approva il Decreto: ora tocca alla CameraPonte sullo Stretto: approvato il Decreto in Senato, ora il testo passa alla Camera per la conversione definitiva in legge. catania.liveuniversity.it Ponte sullo Stretto, decreto alla Camera dopo la fiduciaDopo l’approvazione al Senato con voto di fiducia, il decreto su commissari e concessioni è atteso alla Camera dei deputati il 5 maggio, con votazione ... canalesicilia.it Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita - facebook.com facebook