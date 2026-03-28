Il progetto del Ponte sullo Stretto è stato al centro di una manifestazione a Messina, intitolata “L’ora del Ponte”, che ha visto la partecipazione di esponenti della maggioranza politica. La sottosegretaria ha commentato che l’opera può rafforzare il Sud e favorirne lo sviluppo, ribadendo il ruolo strategico del collegamento tra le due sponde dello Stretto.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito politico con la manifestazione “L’ora del Ponte”, svoltasi a Messina, dove esponenti della maggioranza hanno ribadito il valore strategico dell’opera per il rilancio del Mezzogiorno. A sostenerlo con forza è stata Matilde Siracusano, sottosegretaria e deputata di Forza Italia, che dal palco ha delineato una visione ambiziosa per il Sud: «Con il Ponte sullo Stretto di Messina noi vogliamo un Sud migliore, un Sud più forte, un Sud che si candida a essere motore di sviluppo dell’intero Paese». Nel suo intervento, Siracusano ha contrapposto due visioni: da un lato... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La sottosegretaria Matilde Siracusano: "Col Ponte sullo Stretto un Sud più forte e protagonista dello sviluppo”

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