Ponte sullo Stretto Minasi | 45 mila domande di lavoro sono dimostrazione di fame di futuro

Al Festival dell’Economia di Trento, il vicepremier ha affermato che il progetto del Ponte sullo Stretto sta già suscitando un grande interesse e coinvolgendo molte risorse, sia nazionali che internazionali. Di fronte a questa dichiarazione, un esperto ha commentato che circa 45 mila domande di lavoro sono state presentate, indicando un forte desiderio di futuro tra chi cerca opportunità legate all’opera. La discussione si concentra sulla realizzazione di questa infrastruttura e sulla sua rilevanza per il Paese.

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