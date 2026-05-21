Ponte sullo Stretto Minasi | 45 mila domande di lavoro sono dimostrazione di fame di futuro
Al Festival dell’Economia di Trento, il vicepremier ha affermato che il progetto del Ponte sullo Stretto sta già suscitando un grande interesse e coinvolgendo molte risorse, sia nazionali che internazionali. Di fronte a questa dichiarazione, un esperto ha commentato che circa 45 mila domande di lavoro sono state presentate, indicando un forte desiderio di futuro tra chi cerca opportunità legate all’opera. La discussione si concentra sulla realizzazione di questa infrastruttura e sulla sua rilevanza per il Paese.
"Le parole del vicepremier e ministro Matteo Salvini al Festival dell’Economia di Trento fotografano una realtà sotto gli occhi di tutti: il Ponte sullo Stretto non è più un sogno nel cassetto, ma una certezza che sta già mobilitando le migliori energie del Paese e del mondo. Le oltre 45 mila. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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