Mostra mercato piante e fiori al Giardino dell' Orticoltura

Dal 25 aprile al 3 maggio 2026 si tiene al Giardino dell'Orticoltura la tradizionale mostra mercato di piante e fiori, in programma per dieci giorni. La manifestazione, che dura da più di 170 anni, presenta un’ampia selezione di varietà, tra cui piante insolite, locali e da collezione. Oltre 75 espositori provenienti da diverse zone partecipano all'evento, offrendo una vasta gamma di specie e prodotti floreali.

Dal 25 aprile al 3 maggio 2026 torna presso il Giardino dell'Orticoltura, la mostra mercato primaverile di piante e fiori, manifestazione storica che da oltre 170 anni ospita un’esposizione floreale ricca di varietà insolite, locali e da collezione con oltre 75 espositori provenienti da tutta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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