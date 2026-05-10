Un video condiviso di recente mostra il titolare di un ristorante di cucina giapponese di Faenza che commenta la perdita di alcuni piatti originali rubati dai clienti nel suo locale. Nel filmato, si percepisce un tono di tristezza e affetto mentre riferisce dell’accaduto, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle modalità o sui responsabili del furto. La scena si concentra sulle parole e sull’espressione del proprietario, che si rivolge direttamente agli spettatori.

C’è un misto di amarezza e affetto per il proprio lavoro nel video pubblicato in questi giorni da Gianluca Gangetti, titolare del ristorante di cucina giapponese Lova street food di Faenza. Il ristoratore racconta la sparizione di piatti originali giapponesi utilizzati nel locale e sottratti da clienti nel corso del tempo. Non semplici stoviglie, ma oggetti acquistati direttamente in Giappone durante un viaggio fatto insieme allo staff, scelti per portare a Faenza un frammento della cultura nipponica. "Avremmo potuto tenerli per noi", spiega nel video, sottolineando invece la volontà di metterli a disposizione dei clienti. Il racconto ha raccolto in poche ore numerosi commenti di solidarietà e vicinanza da parte dei clienti abituali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I nostri piatti originali giapponesi rubati dai clienti del locale"

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Mangio uno dei piatti più famosi del Giappone #food

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