Recentemente si parla di polli vaccinati con tecnologie sperimentali e delle motivazioni dietro questa scelta. La discussione riguarda anche le possibili implicazioni di queste sperimentazioni e il loro collegamento con il modo in cui si affrontano le malattie aviarie. La questione ha attirato l’attenzione sul ruolo delle terapie geniche e sui rischi associati all’uso di vaccini innovativi nel settore avicolo. La discussione si concentra sulle strategie adottate per proteggere gli allevamenti e sulla possibilità che queste tecnologie arrivino anche nei nostri piatti.

Leonardo Guerra, biologo molecolare, esperto di terapie geniche, di mRNA, dei processi autorizzativi EMA e dei vaccini, con alle spalle diversi decenni di ricerca e sviluppo sulle malattie infettive e collaborazioni anche con enti pubblici: che sta succedendo ai polli? L.G.: Il Ministero della Salute, nel febbraio scorso, ha annunciato una campagna di vaccinazione obbligatoria contro l’influenza aviaria, con il Veneto capofila, su 200 allevamenti in regione. Sono esclusi gli allevamenti con meno di 250 capi. Tenga conto che il Veneto è il principale produttore di derivati di tacchini, polli, uova eccetera. Ero curioso e ho cercato informazioni, soprattutto sulla tecnologia che volevano usare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Polli, vaccini e terapie geniche: l’esperto spiega come la nuova sperimentazione potrebbe passare dai nostri piatti. Il caso

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