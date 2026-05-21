Poliziotto in servizio a Cesena per l' Antimafia è impresentabile | ritira la sua candidatura alle elezioni comunali

A pochi giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il centrodestra perde un candidato a Imola. Il ravennate Giuseppe Piccini, 44 anni, nato a Jesolo e poliziotto in servizio a Cesena, ha ritirato la propria candidatura nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Nicolas. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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