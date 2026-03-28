Elezioni comunali di Salerno Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco

Nelle elezioni comunali di Salerno, è stata annunciata la candidatura a sindaco da parte di Franco Massimo Lanocita. La presentazione si è svolta durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato rappresentanti di diverse forze politiche e civiche, tra cui il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e altre realtà del territorio. L’evento ha coinvolto anche un comitato locale dedicato alla salute e alla vita.

L’incontro si terrà lunedì 30 marzo, alle ore 11.30, presso la Sala Moka Le forze politiche e civiche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Risorgimento Socialista, Salerno in Comune, Comitato Salute e Vita, insieme a numerose realtà del territorio, invitano gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco della città di Salerno, l'avvocato Franco Massimo Lanocita. L’incontro si terrà lunedì 30 marzo, alle ore 11.30, presso la Sala Moka di Salerno. La presentazione rappresenta un momento significativo nel percorso politico e civico che ha condotto alla definizione di una candidatura unitaria, espressione di un ampio fronte impegnato nella costruzione di un’alternativa credibile per il futuro della città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni comunali di Salerno, Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco Articoli correlati Elezioni comunali di Salerno, lunedì Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindacoTempo di lettura: < 1 minuto Le forze politiche e civiche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Risorgimento... Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Tutti gli aggiornamenti su Franco Massimo Lanocita Temi più discussi: Comunali Salerno, il Campo Largo ha scelto: Lanocita è il nostro candidato sindaco; Salerno, il candidato del campo largo è Franco Massimo Lanocita; La suonata di Lanocita; Elezioni comunali a Salerno, schieramenti in ordine sparso, strada spianata a De Luca. Comunali Salerno: il campo largo sceglie Lanocita, candidato Sindaco per il cambiamento della cittàStampa Si compatta il cosiddetto campo largo in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a diverse realtà civiche e associative del terr ... salernonotizie.it Salerno, Franco Massimo Lanocita è il candidato sindaco di M5S e civici: Restituiamo la città ai cittadiniFranco Massimo Lanocita guida la coalizione tra Movimento 5 Stelle, AVS e liste civiche a Salerno. Un progetto fondato su trasparenza e partecipazione ... infocilento.it Elezioni comunali di Salerno, lunedì Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco Le forze politiche e civiche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Risorgimento Socialista, Salerno in Comune, Comit - facebook.com facebook #Cronaca Franco Massimo Lanocita candidato sindaco a Salerno. Volto noto e apprezzato della politica in Costiera amalfitana x.com